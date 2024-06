Un auditeur sur NRJ, c'est un arbre planté

Depuis plusieurs années, NRJ se mobilise pour la protection de l'environnement et pour le développement durable avec "NRJ agir poour la planète", une déclinaison de la marque NRJ destinée à sensibiliser la population face aux défis climatiques et environnements.

Plantons pour l'avenir sotient d'ailleurs des actions déjà menées par NRJ comme les campagnes annuelles de prévention et de sensibilisation sur l'environnement, dont notamment celle consacrée aux risques de feu de forêt. Grâce à leurs valeurs communes, NRJ et Plantons pour l'avenir se rassemblent donc afin d'agir pour la planète et les futures générations.