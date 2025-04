Les NRJ Music Awards auront lieu le 31 octobre en direct de Cannes

Depuis son lancement en janvier 2000, la cérémonie des NRJ Music Awards est le rendez-vous pour les artistes français et internationaux. Il est aussi l’un des plus grands événements musicaux au monde.

Plus de 750 artistes français et internationaux ont déjà gravi les marches du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes et plus de 400 d’entre eux y ont été célébrés. Cette année encore, les NRJ Music Awards réservent une soirée, avec les artistes du moment réunis sur une scène, spécialement conçue pour l’événement et pour offrir au public et téléspectateurs un show unique.

Les NRJ Music Awards 2025, c’est également l’opportunité de découvrir des performances spectaculaires dans un cadre magique, avec des surprises et des moments inédits qui marqueront cette prochaine édition.