franceinfo : "Les ratés du climat", nouveau podcast disponible

Du fiasco de la Cop15 de Copenhague à la laborieuse ratification du protocole de Kyoto aux rapports qui remplissent les tiroirs et à l'élection manquée d'Al Gore, quelle serait la situation aujourd’hui si nous avions agi autrement ? Voilà un podcast original de franceinfo de six épisodes qui tente de répondre à cette question. Cette mini-série revient sur des ratés, des espoirs déçus mais qui montre aussi la voie à suivre et les erreurs à ne pas répéter pour réussir la nécessaire transition.

"Les ratés du climat" est un podcast produit par François Gemenne et Pauline Pennanec’h, réalisé par François Richer et mixé par Thomas Coudreuse.