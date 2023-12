Radio Mont Blanc organise son 3e Éco-Tremplin

Organisée depuis les espaces réceptifs du Groupe MontBlanc Médias au cœur de la Haute-Savoie, la cérémonie de l’Eco-Tremplin Radio Mont Blanc Saison 3 a de nouveau rassemblé l’éco-système local et régional alpin, et particulièrement sous le signe de la détermination et de l’inspiration.

Cette promotion de 11 lauréats, est marquée par un équilibre plus important entre les dimensions sociales et environnementales, les deux piliers du développement durable, essentiels au changement de comportements, avec état d’esprit positif et de progrès pour toutes les parties prenantes réunies à l’événement.