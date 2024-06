Claire Vesin, lauréate du Prix Littéraire Europe 1 - GMF 2024

Cette récompense met en lumière l'importance de donner voix à ces parcours qui résonnent avec force et sensibilité dans notre époque. "Claire Vesin utilise les techniques romanesques pour raconter le réel avec beaucoup d'acuité et de délicatesse. Elle donne vie à ces personnages saisissant d'humanité" a indiqué Nicolas Carreau, parrain du Prix Littéraire Europe 1 - GMF.

Lancé en 2020 par Europe 1 et GMF, assureur de référence du service public, le Prix Littéraire Europe 1 – GMF récompense les valeurs de collectif, de solidarité et d'engagement, à travers une sélection d'ouvrages forts. Son jury accueille chaque année une quinzaine de personnalités et journalistes d'Europe 1, de personnalités issues du monde des Lettres et de la haute fonction publique, de GMF et de 2 auditrices de la station.