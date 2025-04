Audible, partenaire officiel du Festival du Livre de Paris

"Audible est ravi d’être partenaire officiel du Festival du Livre de Paris 2025 pour permettre aux visiteurs de découvrir le monde fascinant du livre audio. Ce format connaît une forte croissance et séduit chaque année davantage d’auditeurs partout en France et à l’international. À travers ce partenariat, notre objectif est de démocratiser l’accès aux livres audio et proposer une expérience immersive et enrichissante, qui illustre toute la diversité et la richesse qu’offrent les contenus audio" a déclaré Isabelle Mauté, directrice générale d’Audible France, une société du groupe Amazon.