Radio Mont Blanc met la musique locale au sommet

Radio Mont Blanc donne une nouvelle fois, pour cette Fête de la musique 2023, l'occasion aux groupes et chanteurs locaux d'émerger avec son "Tremplin Fête de la musique". Les artistes du territoire (Savoie, Haute-Savoie, Ain et Bassin Lémanique) sont invités à envoyer leur candidature avec une démo avant le vendredi 9 juin sur le site radiomontblanc Le jury sélectionnera ensuite un lauréat. Cette année, il est composé d’un membre spécial puisque Diva Faune devient le parrain de cette saison 4 de la Fête de la musique Radio Mont Blanc et ainsi membre du jury. Ce duo français de pop-folk s’était fait connaître en 2017 avec le titre "Sine on My Way".