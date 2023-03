MontBlanc Médias s'engage pour la planète

De la volonté d'avancer et de s'inscrire dans une démarche collective au coeur de l'écosystème local, la démarche s’est adressée en plusieurs temps forts aux entreprises, auditeurs et élus locaux. L’ingénieur, Membre du Haut Conseil pour le climat, fondateur du Shift Project et auteur de la BD “Le Monde sans fin” - livre le plus vendu en France en 2022, a pu exposer, échanger et éclairer avec pragmatisme, les ordres de grandeur sur le climat, l’énergie, les matières face au temps qui passe favorisant appropriation, prise de conscience et accélération, à la fois au niveau mondial, national et local.