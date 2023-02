RadioWeek : Radio Mont Blanc place la RSE au sommet

LLPR - Le Groupe MontBlanc Médias organise l’Eco-Tremplin Radio Mont Blanc, un concours inédit dédié aux entreprises engagées dans le développement durable sur le territoire alpin. Quel est l’intérêt, pour un groupe comme le votre, d’engager du temps et de l’argent dans cette démarche ?

J'ai la conviction que le rôle des médias doit évoluer avec encore plus de responsabilité pour continuer à capter l'attention avec de nouveaux récits dans un monde d"infobésité. Pour être captif et apporter encore plus d'intérêt au public, il faut être à la fois acteur et à la fois concernant auprès des différentes parties de nos écosystèmes : auditeurs, partenaires, clients, collectivités. L'Eco-tremplin est ainsi l'aboutissement d'une démarche d'écoute et d'apport de valeur ajoutée auprès de ces parties prenantes, mais également d'observation du monde alpin qui change . Cette démarche a le mérite de rassembler et de relier durablement . Ce qui est fondamental à mon sens dans notre secteur en mutation permanente.



LLPR - Est-ce que cette démarche trouve aussi une résonance dans la façon de travailler, de concevoir des programmes ou d’évoluer dans un environnement professionnel différent ?

Oui, l'Eco-Tremplin Radio Mont Blanc est passé du "stade projet" au "stade réalité" en plusieurs mois, grâce à un travail collectif d'entreprises au lieu du mode silo. Cette démarche de travail collectif apporte ainsi beaucoup plus de valeur ajoutée aux collaborateurs, aux partenaires, aux auditeurs et nous la mettons en application dans notre façon de travailler quotidienne . C'est ce que j'appelle le management participatif, qui est d'ailleurs source d'échange avec mes homologues d'entreprises d'autres secteurs d'activités du territoire alpin, mais pas que. En effet pour la 3è saison à venir nous avons signé avec l'association nationale les Shifters, rassemblant 20000 bénévoles, un partenariat pour nous soutenir et nous accompagner encore dans le professionnalisme de la démarche vers un monde plus durable.



LLPR - Vous avez imaginé une collection de podcasts "Inspirations RSE", un espace pour les dirigeants partenaires du concours. Quelle est l’utilité de ce support et de cet engagement ?

À l'heure de la fragmentation des audiences liées aux nouveaux usages numériques et mobiles, il nous faut maintenir des points de contacts avec nos différents publics , avec la même mission globale : faire en sorte que nos contenus éditoriaux ou partenaires soient le plus incontournables possibles. Aujourd'hui radio mont blanc est devenue une marque et c'est la marque radio mont blanc qui distribue ses contenus d'intérêt par différents canaux et différentes temporalités (près de 10 points de contacts tous confondus). Les organisations des entreprises qui nous entourent étant en réflexion et mutation sur leur modèle, proposer des contenus d'inspirations des uns et des autres à travers , nous a paru évident, à travers un format d'expression plus bavard que l'interview en direct à la radio , s'agissant de réflexions de long terme. Il faut prendre le temps de les poser. C'est un format très plébiscité par les entreprises et le public en quête d'inspiration. Les articles hébergés sur notre site radiomontblanc.fr permettant l'écoute de ces podcasts natifs " inspirations RSE" l'attestent , avec plusieurs milliers de lectures d'articles.



LLPR - Vous vous positionnez sur votre territoire comme le porte-voix de cette démarche RSE. Est-ce que c’est aussi une opportunité pour fédérer et attirer de nouveaux annonceurs ?

Je n'aime pas trop parler d'opportunité de cette manière raccourcie. Je dirai plutôt que cette démarche change le regard des annonceurs sur notre métier et notre média, très engagé et en avance. Comme nous sommes engagés depuis 3 ans, nous savons de quoi nous parlons et nous sommes légitimes. Les clients y sont sensibles. L'enjeu pour les médias qui souhaiteront développer des dispositifs en ce sens, sera avant tout et surtout d'être engagé, acculturé, aligné sinon on appelle ça du greenwashing pour récupérer des annonceurs , et c'est le travers dans lequel il ne faut pas tomber.



LLPR - Deux mots sur le ParcouRSE. C’est aussi une action pour sensibiliser les entreprises et les auditeurs ?

Absolument. La "bonne et vraie "communication sur la RSE est un enjeu. Notre média engagé étant légitime et puissant à l'échelle locale / régionale, il permet d'être à la fois la source et le porte-voix des entreprises en mutation dans leur organisation. Cette démarche permet d'installer une nouvelle culture , positive, instructive, inspirante, valorisante et surtout pas donneur de leçon.