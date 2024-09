Radio Mont Blanc fait sa rentrée

Le Groupe MontBlanc Médias lance la deuxième saison de TOP FAB, après le succès de la première. Ce programme, conçu avec l'association Robotique First France basé à Lyon, est un "Top Chef de l'industrie" dédié à valoriser la jeunesse et l'industrie.

Autre programme phare,la 4e édition de L’Éco-Tremplin. C’est le concours dédié aux entreprises engagées dans le développement durable sur tout l’arc alpin, valorisant les entrepreneurs qui inventent des solutions et produits durables. Après 30 lauréats récompensés depuis 2021, 9 lauréats seront distingués le 19 novembre, à l’issue des phases de candidatures et du "Grand-Oral" au micro de Radio Mont Blanc.