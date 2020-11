Vendée Globe : une immersion sonore inédite de franceinfo

franceinfo (du lundi au vendredi à 5h26, 15h26 et 22h28) propose tous les jours une aventure sonore sans précédent qui embarque ses auditeurs au coeur de la course du Vendée Globe. Grâce aux 16 micros installés à à bord du Linkedout, l'IMOCA de Thomas Ruyant, les auditeurs et internautes peuvent vivre le Vendée Globe comme s'ils étaient "embarqués" et découvrent les péripéties de cette course autour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance.

Les modules sonores d’une minute captés par les micros installés sur le bateau et commentés par l’artiste Molécule pendant les 10 semaines de compétition, font vivre une expérience inédite et novatrice. Une immersion dans les eaux du grand large à vivre au quotidien, sur franceinfo.