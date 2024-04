Près de 2.8 millions d’auditeurs quotidiens pour France Bleu

France Bleu rassemble 1 718 000 auditeurs quotidiens à l’écoute entre 06h et 09h (+ 51 000 auditeurs en un an) 1 323 000 auditeurs quotidiens à l’écoute entre 09h et midi (+ 66 000 auditeurs en un an). En particulier, deux émissions de matinée enregistrent des hausses significatives d’audiences : l'émission "Bienvenue chez vous" (de 10h à 11h) gagne 200 000 auditeurs en un an et le créneau entre 11h et midi qui gagne 93 000 auditeurs en un an.

Par ailleurs, France Bleu s’impose comme la 3e radio de France le matin, entre 05h et midi, sur le critère de la PDA.