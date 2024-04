Louis de NRJ aux commandes d'une émission sur NRJ 12

Animateur à l’antenne de NRJ depuis ses 17ans, passionné de radio et enfant des réseaux sociaux, Louis crée avec ce nouveau rendez-vous une véritable connexion entre le monde de la télévision et celui du digital. Il y décrypte toutes les nouveautés au centre des discussions, des trends musicales à l’actu gaming, en passant par les plus grands événements du moment, ou encore les séquences du web les plus marquantes de la semaine.

Un condensé de tout ce qu’il ne fallait pas rater pour une immersion totale dans l’univers des réseaux sociaux et des hits, tous les dimanches à 20h20 sur NRJ12 à partir de ce 12 mai...