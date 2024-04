FIP : 39% de l’écoute est réalisée sur le numérique

Avec ses 10 fréquences, ses 11 webradios, son Club Jazz, ses concerts immersifs, ses "FIP Tape" et ses podcasts, FIP se réjouit de ce succès d’audience qui récompense l’engagement des équipes de la radio la plus rose du groupe Radio France.Quelques chiffres pour illustrer cette situation sur la 3e vague EAR National de cette saison : 1.4% d'audience cumulée, soit 757 000 auditeurs chaque jour, en hausse de 109 000 en un an.C'est aussi la première fois que FIP touche autant d’auditeurs depuis qu’elle est intégrée dans la mesure Médiamétrie, 2019. Ajoutons 1.6 de PDA en hausse de 0.3% et 138 minutes de durée d’écoute par jour et auditeur, en hausse de 16 minute en un an.