EAR National : France Culture progresse partout en France

France Culture signe une hausse de 20% en un an sur la tranche d’âge 13-49 ans avec désormais 662 000 auditeurs quotidiens. C'est la 2e radio la plus podcastée avec 571 000 auditeurs quotidiens selon l'EAR Global Radio. Sept podcasts figurent dans le Top 30 eStat Podcast Médiamétrie. par ailleurs, la chaine enregistre une forte progression sur tous les supports avec désormais 28 millions de vidéos vues par mois.

"Les auditrices et les auditeurs sont plus nombreux que jamais à écouter France Culture. Comme lors des deux premières vagues Médiamétrie de la saison, France Culture réalise de beaux records, portée par une matinale puissante et de nombreux rendez-vous phares. Je me réjouis de la progression exceptionnelle des audiences partout en France et auprès de tous les publics, y compris les jeunes adultes, aussi bien à l’antenne que sur le numérique" a indiqué Emelie de Jong, directrice de France Culture.