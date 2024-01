Une exposition consacrée à l'animatrice Supernana

Cette exposition se présente sous la forme d'un parcours sonore. Avec son smartphone et un casque, le visiteur pourra, grâce aux QR codes dans la salle, écouter des extraits d'émissions et de musiques. Un ensemble de photos du livre à paraître sera présenté, pour certaines en grand format. Parallèlement, une salle de projection avec la diffusion de vidéos de Supernana, des dessins, en plus de la bande dessinée "Fille de nuit" de Jean Teulé, le visiteur découvrira aussi des dessins originaux de Margerin et d'Edika réalisés pour Supernana, ainsi que des dédicaces pour elle. Il sera également possible d'acheter le livre sur place, mais aussi des photos, des disques... À l'exception du livre, tous les bénéfices des autres produits en vente seront reversés à l'association Ciel ma Sup, qui finance le site de Supernana.