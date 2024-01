Parution du livre "C'était juste une Supernana"

Dans cet ouvrage, les lecteurs plongeront dans la vie de Catherine, surnommée Supernana, une icône de la radio qui a marqué toute une génération. À travers les témoignages passionnés de ses amis, ses collègues et auditeurs, ils découvriront l'impact profond qu'elle a eu sur leur vie : "Bien plus qu'une simple animatrice de radio, elle était un symbole de liberté, d'humour et de joie de vivre".

Ce livre, rédigé par Michaël Barbe et préfacé par Laurent Petiguillaume, rend hommage à une femme qui a su s'imposer dans un milieu souvent dominé par les hommes. Elle a ouvert la voie à d'autres voix féminines fortes et engagées. "L’écouter a été un choc : elle ne ressemblait à personne. Elle avait une force, une gouaille, une expression unique" rappelle Pierre Bellanger.