Chaque jour, 3 351 000 auditeurs écoutent Skyrock

Rédigé par Brulhatour le Vendredi 12 Juillet 2024 à 06:40 | modifié le Vendredi 12 Juillet 2024 à 06:40

Skyrock, avec 3 351 000 auditeurs de 13 ans et plus chaque jour, progresse de 112 000 auditeurs sur un an et de 43 000 auditeurs sur une vague. Celle qui se place comme "la première radio urbaine mondiale" confirme ainsi sa position de première radio musicale des villes de plus de 20 000 habitants, de plus de 50 000 habitants et de plus de 100 000 habitants et se positionne comme la 1ère radio privée des 13-64 ans urbains.