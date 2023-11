Le MAG 157 - Vincent Soulet part en guerre contre l’attentisme €

LLPR - Qu’avez-vous pensé de cette rentrée 23-24 ?

VS - C’est une rentrée dans la continuité, dans un média de continuité. Hormis quelques nouveautés dans les matinales de franceinfo, France Inter ou Europe 2, les auditeurs ont retrouvé leurs voix habituelles. Si cela peut être rassurant, nous aurions toutefois pu imaginer une évolution des grilles pour apporter un peu de renouveau dans un contexte de baisse d’audience du média radio. On pourrait, par exemple, travailler sur le développement de nouveaux talents sur des tranches un peu moins exposées. J’ai également peu vu de dispositifs innovants de développement de marque en transmédia. RMC est à la pointe dans ce domaine, Radio France est présente aussi avec franceinfo et bientôt “Ici”, mais le reste de la concurrence ne semble pas avancer particulièrement vite dessus, alors que c’est capital aujourd’hui.