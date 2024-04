Skyrock : première radio musicale en Île-de-France

Grâce à ces performances, Skyrock fédère autour de son format musical et de ses animateurs un large public. Elle réunit également les publics adultes en étant la deuxième radio de France privée des 25-49 ans, avec 1 638 000 auditeurs chaque jour. À noter également les bons résultats sur les 25-34 ans, où Skyrock enregistre la meilleure progression, toutes radios confondues, sur un an.

Ces bons résultats sont portés notamment par "Le Morning de Difool", deuxième matinale musicale de France entre 6h et 9h15, avec 1 497 000 auditeurs de 13 ans et plus chaque matin, soit une hausse de 127 000 auditeurs sur un an, ce qui en fait la meilleure progression des radios privées. Le créneau "Rap & RnB Non-Stop", de 9h15 à midi avec Fred, réunit chaque jour 804 000 auditeurs, en progression de 71 000 auditeurs sur une vague, et se positionne comme la 1ère émission de France des 13-34 ans.