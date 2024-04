RTL : Élodie Gossuin remplace (temporairement) Éric Jean-Jean

Fidèle à l'esprit de l'émission, elle guidera les auditeurs à travers leur sélection musicale et partagera des anecdotes concernant les artistes et les chansons" précise RTL.

Rappelons que "Stop ou encore" est une émission où les auditeurs deviennent les programmateurs. À l'aide de l'application RTL sur sur rtl.fr, ils peuvent choisir de poursuivre ou non la playlist d'un artiste et, bien sûr, gagner des cadeaux.

"Je suis très heureux d'accueillir Élodie Gossuin dans la RTL Family" a indiqué Éric Jean-Jean.