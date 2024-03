RTL remet son Grand Prix RTL/Lire Magazine 2024

D'abord, 5 romans ont été sélectionnés par le jury RTL/Lire Magazine et envoyés à 20 librairies partenaires partout en France. Ces librairies ont composé des panels régionaux au sein de leurs clientèles pour un total de 100 lecteurs de tous âges et toutes catégories socioprofessionnelles. Ce sont eux qui ont élu le Grand Prix RTL/Lire Magazine 2024.

"Claire Deya nous plonge dans une période historique méconnue, le déminage des plages françaises à la fin de la seconde guerre mondiale, un chantier colossal et d'un danger extrême où les ennemis de la veille, Français volontaires et prisonniers allemands, apprennent à travailler ensemble. "Un monde à refaire", premier roman puissant et captivant, nous dit que si le pardon et l'oubli sont impossibles, le chemin de la réconciliation existe" a indiqué Bernard Lehut, Rédacteur en chef culture sur RTL.