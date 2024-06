Isabelle Saporta et Etienne Gernelle rejoignent RTL

À 6h50, Isabelle Saporta posera son regard sur un événement de l’actualité pour donner un avis tranché. "Un point, c’est tout !" veut offrir "un éclairage comme nulle part ailleurs". À 7h15, Étienne Gernelle, le directeur de l’hebdomadaire Le Point, sera à la tête de L’édito de RTL Matin. Chaque jour, il passera au crible un événement pour délivrer "son point de vue incisif et percutant".

"Nous souhaitons la bienvenue à deux nouveaux éditorialistes talentueux, Isabelle Saporta et Etienne Gernelle. Figure emblématique de notre rédaction, Alba Ventura a décidé de partir vers d’autres aventures après 16 années chez RTL. Toute l’équipe de la rédaction et de la direction de RTL tiennent à remercier Alba Ventura pour sa contribution pendant toutes ces années et lui souhaitent une pleine réussite dans ses futurs projets" a indiqué Frank Moulin, directeur de l'information à RTL.