Alouette accueille Charlotte Cardin pour un réveil "Feel Good"

Durant ces deux heures d’émission, Charlotte Cardin participera aux différentes chroniques et jeux de la matinale. Elle interagira également avec les animateurs dans un format décontracté, permettant de révéler sa personnalité et son actualité. L’artiste répondra en direct à une sélection de questions envoyées par les auditeurs via les réseaux sociaux officiels de la station.

La venue de Charlotte Cardin s’inscrit dans le sillage du succès de son titre "Feel Good" devenu un phénomène musical sur les plateformes sociales et de streaming. Ce titre, qui a contribué à renforcer sa notoriété internationale, sera au cœur des échanges lors de l’émission. Les auditeurs ont été invités à poser leurs questions via les réseaux sociaux. Ce dispositif permettra ainsi une écoute active et participera à l’engagement de la communauté autour de la matinale.