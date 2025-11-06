La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Jeudi 6 Novembre 2025 - 08:10

Alouette lance "All Access", un podcast immersif au cœur du Puy du Fou


Notez


Alouette enrichit son offre audio avec le lancement du podcast "All Access" disponible sur alouette.fr, l’application Alouette et toutes les plateformes d’écoute. Cette première saison offre une immersion exclusive au cœur du Puy du Fou, deuxième parc à thème de France, à travers sept épisodes consacrés à celles et ceux qui font vivre le spectacle.



Vous aimerez aussi
Alouette poursuit son développement dans le podcast avec le lancement d’une série inédite intitulée All Access. Ce nouveau format invite les auditeurs à découvrir des lieux habituellement fermés au public. Pour cette première saison, les équipes de la station ont choisi de poser leurs micros au Puy du Fou, deuxième parc à thème le plus visité de France, qui a accueilli 3 millions de visiteurs en 2025 et multiplié les distinctions internationales.
Au fil de sept épisodes, la journaliste Amandine part à la rencontre de ceux qui font vivre le parc. Parmi eux, Agathe, comédienne, Blandine Maudet, responsable des danses, Davide, chef cuisinier, Guillaume Vergnaud, responsable artistique, ou encore Vidosav, cavalier cascadeur. Ces entretiens dévoilent le quotidien d’équipes passionnées, des ultimes répétitions à la ferveur des représentations, jusqu’à la fermeture du parc pour la saison 2025.

Une immersion sonore accessible à tous

"All Access" est disponible dès aujourd’hui sur alouette.fr, sur l’application Alouette et sur l’ensemble des plateformes de streaming audio. L’auditeur y découvre un travail de captation fidèle à la démarche éditoriale de la station : valoriser les voix, les territoires et les métiers qui font vivre la culture populaire.



Tags : Alouette, podcast, Puy du Fou, Vendée



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication