Alouette lance "All Access", un podcast immersif au cœur du Puy du Fou

Alouette poursuit son développement dans le podcast avec le lancement d’une série inédite intitulée All Access. Ce nouveau format invite les auditeurs à découvrir des lieux habituellement fermés au public. Pour cette première saison, les équipes de la station ont choisi de poser leurs micros au Puy du Fou, deuxième parc à thème le plus visité de France, qui a accueilli 3 millions de visiteurs en 2025 et multiplié les distinctions internationales.
Au fil de sept épisodes, la journaliste Amandine part à la rencontre de ceux qui font vivre le parc. Parmi eux, Agathe, comédienne, Blandine Maudet, responsable des danses, Davide, chef cuisinier, Guillaume Vergnaud, responsable artistique, ou encore Vidosav, cavalier cascadeur. Ces entretiens dévoilent le quotidien d’équipes passionnées, des ultimes répétitions à la ferveur des représentations, jusqu’à la fermeture du parc pour la saison 2025.
Une immersion sonore accessible à tous
"All Access" est disponible dès aujourd’hui sur alouette.fr, sur l’application Alouette et sur l’ensemble des plateformes de streaming audio. L’auditeur y découvre un travail de captation fidèle à la démarche éditoriale de la station : valoriser les voix, les territoires et les métiers qui font vivre la culture populaire.