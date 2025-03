Bénédicte Deprez annonce sa grossesse sur NRJ Belgique

Tout au long de la semaine, NRJ Belkgique a lancé "Le Jeu des Secrets", un concept inspiré de Secret Story où chaque animateur cache un secret que les auditeurs doivent deviner. C’est Amélie Neten qui a ouvert le bal lundi en lançant officiellement le jeu à l’antenne. En fin de semaine, c'était au tour de Bénédicte Deprez de faire sa révélation. Peu avant 09h, elle a partagé, avec émotion, que sa famille allait bientôt s’agrandir : elle attend son deuxième enfant.

En septembre dernier, et après plus de 10 ans à la RTBF, Bénédicte Deprez avait rejoint NGroup (maison mère de Nostalgie, NRJ, Nostalgie+, NRJ+ et Chérie). Un retour dans l'entreprise qui lui a mis le pied à l'étrier puisque c'est chez Nostalgie qu'elle a débuté sa carrière en remportant "Le Grand Casting des animateurs".