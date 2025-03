Bertrand Chameroy rejoint France Inter

Chaque matin, Bertrand Chameroy proposera son regard sur l’actualité et l’équipe de la matinale avec l’irrévérence et l’humour qui le caractérisent. "Cela faisait longtemps que nous avions envie de collaborer avec Bertrand. Comme Matthieu, c’est un grand pro et une voix populaire, aimée du grand public, qui, j’en suis certaine, surprendra et fera rire nos auditeurs tous les matins" indique Adèle Van Reeth.

"C’est un honneur pour moi de rejoindre la première radio de France. Une moins bonne nouvelle pour Patrick Cohen, qui va devoir me supporter désormais soir et matin" a, pour sa part, souligné Bertrand Chameroy.