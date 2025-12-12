Antoine Giniaux reçoit le 62e Prix du Journalisme des MFP

Antoine Giniaux, lauréat du Prix du Journalisme des Médias Francophones Publics 2024 / Photo Christophe Abramowitz
Avec son reportage, Antoine Giniaux remporte le 62e prix décerné par les auditeurs des Médias francophones publiques. Le journaliste raconte un drame social invisibilisé : 20 000 enfants se prostituent en France, des chiffres probablement sous-estimés.
Très majoritairement des jeunes filles fragiles, qui se réfugient sur les réseaux sociaux pour trouver quelqu’un à qui parler. Une fois ferrées par des proxénètes, souvent des groupes de délinquants très organisés, les adolescentes sont vendues. Tabassées. Emmenées d’une ville à une autre pour faire des passes.
Il a fallu des mois au journaliste Antoine Giniaux pour gagner leur confiance et celle de leurs proches. Dans ce reportage, deux témoignages rares.
Le Prix du Journalisme des MFP distingue chaque année le meilleur traitement audio d'un événement d'actualité, la meilleure enquête ou le meilleur reportage sur un fait de société présentés par les rédactions des cinq radios partenaires des MFP : Radio France, Radio-Canada, Radio France Internationale (RFI), la Radio Télévision Suisse (RTS) et la Radio-Télévision Belge Francophone (RTBF).
Les cinq enregistrements présélectionnés pour le concours final ont été présentés au public à l'occasion d'une émission spéciale diffusée par toutes les radios participantes. La dotation du Prix du Journalisme, décerné par un jury de cent auditeurs sélectionnés par les radios membres des MFP, s’élève à 3 000 euros.
