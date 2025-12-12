La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Vendredi 12 Décembre 2025 - 12:55

Antoine Giniaux reçoit le 62e Prix du Journalisme des MFP


Notez


Le 62e Prix du Journalisme des Médias Francophones Publics est décerné à Antoine Giniaux de Radio France. Cent auditeurs à travers le monde ont choisi le lauréat parmi 5 finalistes, dont Radio France qui concourait avec un reportage d'Antoine Giniaux intitulé "Collégiennes à vendre", diffusé le 12 octobre 2025 à 9h10 dans l’émission "Interception "sur France Inter.


Antoine Giniaux, lauréat du Prix du Journalisme des Médias Francophones Publics 2024 / Photo Christophe Abramowitz
Antoine Giniaux, lauréat du Prix du Journalisme des Médias Francophones Publics 2024 / Photo Christophe Abramowitz

Vous aimerez aussi
Avec son reportage, Antoine Giniaux remporte le 62e prix décerné par les auditeurs des Médias francophones publiques. Le journaliste raconte un drame social invisibilisé : 20 000 enfants se prostituent en France, des chiffres probablement sous-estimés.
Très majoritairement des jeunes filles fragiles, qui se réfugient sur les réseaux sociaux pour trouver quelqu’un à qui parler. Une fois ferrées par des proxénètes, souvent des groupes de délinquants très organisés, les adolescentes sont vendues. Tabassées. Emmenées d’une ville à une autre pour faire des passes.
Il a fallu des mois au journaliste Antoine Giniaux pour gagner leur confiance et celle de leurs proches. Dans ce reportage, deux témoignages rares.

Le Prix du Journalisme des MFP distingue chaque année le meilleur traitement audio d'un événement d'actualité, la meilleure enquête ou le meilleur reportage sur un fait de société présentés par les rédactions des cinq radios partenaires des MFP : Radio France, Radio-Canada, Radio France Internationale (RFI), la Radio Télévision Suisse (RTS) et la Radio-Télévision Belge Francophone (RTBF).
Les cinq enregistrements présélectionnés pour le concours final ont été présentés au public à l'occasion d'une émission spéciale diffusée par toutes les radios participantes. La dotation du Prix du Journalisme, décerné par un jury de cent auditeurs sélectionnés par les radios membres des MFP, s’élève à 3 000 euros.

Tags : Antoine Giniaux, France Inter, Interception, journalisme, MFP, Prix, Radio France



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

Dans la même rubrique :
< >

Vendredi 12 Décembre 2025 - 06:50 Vivre FM signe son retour sur la bande FM en Île-de-France €

Lundi 8 Décembre 2025 - 06:50 Près de 75% des auditeurs écoutent chaque jour une radio privée en France €

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication