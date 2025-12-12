Antoine Giniaux reçoit le 62e Prix du Journalisme des MFP

Avec son reportage, Antoine Giniaux remporte le 62e prix décerné par les auditeurs des Médias francophones publiques. Le journaliste raconte un drame social invisibilisé : 20 000 enfants se prostituent en France, des chiffres probablement sous-estimés.

Très majoritairement des jeunes filles fragiles, qui se réfugient sur les réseaux sociaux pour trouver quelqu’un à qui parler. Une fois ferrées par des proxénètes, souvent des groupes de délinquants très organisés, les adolescentes sont vendues. Tabassées. Emmenées d’une ville à une autre pour faire des passes.

Il a fallu des mois au journaliste Antoine Giniaux pour gagner leur confiance et celle de leurs proches. Dans ce reportage, deux témoignages rares.