Tahiti : Radio 1 diffuse désormais RTL

"Ce nouveau partenariat donne à Radio 1 l’opportunité de diffuser, durant la nuit, les programmes de RTL. Les insomniaques ou ceux qui se lèvent vraiment très tôt pourront donc rester sur Radio 1 et écouter par exemple "Les Grosses têtes" en direct," explique le directeur de Radio 1, Antoine Samoyeau. Forte de ses 5 fréquences à Tahiti, Moorea et les îles Sous-le-Vent, Radio 1 est un média incontournable en Polynésie. Première radio non publique à émettre en FM en 1981, elle est aujourd'hui reconnue autant pour son ancrage local que pour son rayonnement dans l'ensemble de l'océan Pacifique.L’équipe de Radio 1 a aussi lancé une autre radio en 1992 : Tiare FM. le propose 80% de musiques provenant de Polynésie, La jeune trentenaire occupe aujourd'hui 6 fréquences à Tahiti, Moorea et aux îles Sous-le-Vent (lire ICI ).