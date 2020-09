RadioTour : Marc Scherrer (France Bleu Lorraine) : "On parle aux Lorrains"

Pour renforcer le lien avec l'auditeur ? Marc Scherrer s'appuie sur des programmes musclés et renforcés et sur le "circuit-court" vanté d'ailleurs par Jean-Emmanuel Cassalta, lors du RadioTour à Paris (voir également ICI ). Parallèlement, le réseau local de Radio France propose à ce jour 8 matinales filmées sur 44 (la population couverte par ces nouvelles matinales filmées est actuellement de 45.5%. Il sera de 61.5% d'ici fin juin 2021. Et, fin 2022, l'ensemble des 44 stations proposera une matinale filmée sur France 3). À Nancy, si le projet est forcément dans les tuyaux, il devrait nécessiter davantage de temps : le studio de Nancy ne peut accueillir une matinale filmée, il faut donc l'aménager : "2022 ? Nous devrions être prêts" répond Marc Sherrer.