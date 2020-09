RadioTour : les podcasts, quel business pour les radios ?

En France, le monde du podcast serait-il le nouvel Eldorado pour les radios ? Pas tout à fait. Du moins, pas encore... Si le modèle américain prouvent que le podcast se positionne comme un vrai et durable levier de croissance, ce n'est pas le cas en Europe où le marché est davantage fragmenté et où le potentiel d'auditeurs est réduit à cause, notamment, des langues différentes qui y sont pratiquées.

Si, en France, la presse écrite semble, pour le moment, avoir pris l'avantage sur la radio, cette dernière peut néanmoins s'appuyer sur 3 outils : le spot audio (pre-roll ou mid-roll), le sponsoring et le Branded Content. Seulement, 2/3 des podcasts, faute d'audience suffisante, ne peuvent pas encore être rentabilisés par la publicité...