Radio Scoop prépare son Scoop Music Tour

Lors de cette soirée, les spectateurs pourront applaudir Louane, Dadju, Tal, Slimane, Vitaa, Amel Bent, Emmanuel Moire, Madame-Monsieur, Joyce Jonathan, Boulevard des Airs, Agustin Galiana, DJ Sem, Ludan, The Parakit et Hoshi. Au programme : 15 artistes, près de 3 heures de show et de nombreuses surprises.

Le Scoop Music Tour est un événement gratuit et ouvert à tous, à vivre en famille ou entre amis. Les plus chanceux peuvent dès à présent gagner leur Pass VIP pour le concert sur la page Facebook Loire - Haute Loire et la page Facebook Lyon de Radio Scoop. Le concert sera d’ailleurs à suivre en live sur les réseaux sociaux et le site de la radio, le 13 juillet, dès 20h.