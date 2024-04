Vianney fait son "France Bleu Live" à l’Arsenal à Metz

Ce concert offert est accessible seulement sur invitation Dès à présent, les auditeurs de France Bleu peuvent gagner des invitations en écoutant France Bleu Lorraine Nord, en se connectant sur francebleu.fr et sur les réseaux sociaux de France Bleu.

À l’Arsenal le 30 avril prochain, France Bleu proposera "Bienvenue chez vous" avec Marc Grandmontagne de 10h à 11h, son "16-19" avec Marc Grandmontagne qui fera découvrir les coulisses du concert. Puis, de 19h à 20h, Vianney sera en direct de Metz dans l’émission "Décibels".

Ce France Bleu Live, organisé en partenariat avec la ville de Metz, la région Grand-Est, le Crédit Mutuel, L’instant Sport by JCD et Orange, sera ensuite diffusé sur l’antenne de France Bleu, le jeudi 13 juin et le samedi 15 juin.