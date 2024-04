Un "47FM Live" avec 47FM à Agen

Les programmateurs de la radio ont choisi des artistes aux couleurs de la playlist de l’antenne. Emma Daumas, première participante de la Star Academy il y a 20 ans. Elle retrouve son public avec ses premiers tubes "Tu Seras" ou encore"Figurines Humaines". Le collectif emmené par Michael Jones avec L'Héritage Goldman. Céphaz, jeune artiste qui a connu le succès avec son tube "On n'a mangé le soleil" sera là avec aussi l'artiste découverte de la soirée Adonis (du label d'Aurélie Cabrel Baboo Music). Ajoutons également le groupe français Diva Faune.

Les places sont à gagner par SMS. Les entreprises locales peuvent devenir partenaires avec "des packs" leur donnant accès à une soirée VIP (avec DJ), au concert et à un after pour fêter l’événement et gagner en notoriété.