Radio Contact : une émission avec la chanteuse Helena

La jeune chanteuse rejoindra Jade pour une interview durant laquelle elle partagera ses expériences, ses projets et ses souvenirs de la Star Academy. De plus, les auditeurs auront la possibilité d'entendre la chanteuse interpréter son titre "Aimer pour de vrai' en live. Quelques auditeurs chanceux auront également l'opportunité de participer à l'émission, dans les studios de Radio Contact à Lille, pour vivre "cet événement de manière encore plus intime et exclusive".