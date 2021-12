Radio France : le CSA rend son rapport pour 2020

Dans ce rapport 2020 du CSA, on apprend aussi que plus de 5 000 heures de programmes en langues régionales et locales sont ainsi diffusées tous les ans sur les antennes du réseau France Bleu. On note aussi qu'en 2020, 149.7 millions de visites par mois, en moyenne, ont été réalisées sur franceinfo (+32% en un an), 32.3 millions de visites pour France Inter (+55% en un an), 42.4 millions de visites pour France Bleu (+74% en un an) et 14.8 millions de visites pour France Culture (+41% en un an).

En 2020, la Médiatrice de Radio France a reçu plus de 209 000 messages ont été reçus "signe de l’admirable vitalité du lien du service public de la radio entre son public et les antennes". Cela représente une hausse de 21% du volume des messages par rapport à 2019 et que France Inter, au 31 décembre 2020, était diffusée à partir de 630 émetteurs. Le programme couvrait 61.9 millions d’habitants soit 95.8 % de la population...