Sandrine Tuil nommée directrice de la communication et de la promotion de RFM et Europe 2

Rattachée à Stéphane Bosc, Sandrine Tuil, étend ses fonctions à la marque Europe 2. Elle supervisera l’ensemble des activités de communication et de promotion de RFM et d’Europe 2, assurera le développement ainsi que la mise en place d’une stratégie promotionnelle dédiée au renforcement de l’image de marque des radios musicales sur le marché, tout en étant garante de leur notoriété et de leur rayonnement.

Après 9 années passées au sein du Groupe NRJ, où elle a notamment occupé des fonctions de responsable de la communication et de directrice d’antenne de NRJ, Sandrine Tuil rejoint le groupe Sud Radio en 2010 pour prendre en charge le développement de la stratégie de communication des antennes du groupe. Elle était depuis 2012 directrice de la communication et de la promotion de RFM.