Après Europe 2, Clément Lanoue rebondit sur Fun Radio

Natif de Vendée, Clément Lanoue a grandi à Pouzauges, "à dix minutes des Herbiers." Mais malgré la proximité d’Alouette, c’est Europe 2 qui devient sa radio de cœur. "Je suis un gros fan d’Europe 2 ! J’écoutais Arthur en allant au collège puis Cauet à l’époque du lycée. Mais Alouette, je les connais bien : Bertrand de Villiers et moi sommes fans du FC Nantes. On se croise à la Beaujoire !" Son bac ES en poche, Clément Lanoue entre au Studec, à Issy-les-Moulineaux, où il enseignera ensuite pendant cinq ans. En 2003, il décroche un stage dans la libre antenne de Barth, sur Europe 2. En parallèle à son activité radio, Clément Lanoue pilote son entreprise, 10H10 Productions. Il a créé le personnage de Clément l’incruste, produit du documentaire ou le concept "Non Merci Michel" pour lutter contre les harcèlements dans les entreprises.