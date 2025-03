Le Groupe M6 nomme Jonathan Curiel à la tête de son pôle radio

Jonathan Curiel aura pour mission principale de piloter et de déployer la stratégie audio du Groupe M6. Il devra s’appuyer sur l’ensemble des équipes radio pour impulser de nouvelles dynamiques et accompagner les évolutions éditoriales et technologiques. Le calendrier exact de sa prise de fonction sera précisé prochainement, mais cette annonce marque déjà un tournant important dans l’organisation du pôle radio du groupe.

Avant cette nomination, Jonathan Curiel occupait depuis 2024 le poste de Directeur des contenus de France Inter, où il était également membre du comité de direction. La nomination de Jonathan Curiel intervient à un moment clé où les radios doivent faire face à des défis majeurs liés à la transformation numérique et à la concurrence des plateformes audio.