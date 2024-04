EAR National : une "pluie de records" portée par France Inter pour Radio France

"Radio France démontre qu'il existe une alternative populaire à la "société du défouloir". Loin des excès et des polémiques qui divisent, c’est la qualité, l’information juste et les propositions culturelles exigeantes ou divertissantes de nos programmes qui rassemblent chaque jour un public toujours plus large sur nos antennes" indique ce matin Sibyle Veil, Présidente-directrice générale de Radio France.

France Inter, première radio de France, établit à nouveau un record historique en réunissant 7 180 000 auditeurs chaque jour, portée par le 7/10 de Nicolas Demorand, Léa Salamé et Sonia Devillers, première matinale de France, avec 4 711 000 auditeurs chaque matin. France Inter est ainsi la première et la seule radio à réunir plus de 7 millions d’auditeurs chaque jour depuis 2002.