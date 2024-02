RTL en force au Salon de l'agriculture

Ce mardi 27 février, pour "RTL Petit matin", Jérôme Florin et Marina Giraudeau seront en direct depuis le SIA dès 4h30. L'équipe promet "de l’information, de l’insolite, des reportages" et une occasion de plonger dans les premières heures d’une journée au SIA. Dès 07h, toute l’équipe de RTL Matin sera également en direct du SIA pendant deux heures. Yves Calvi et Amandine Bégot proposeront une matinale 100% agriculture.

Par ailleurs, RTL lance un concours pour élire le fromage préféré des auditeurs (chaque jour, un fromage est mis à l’honneur par 5 correspondants partout en France). Celui ayant récolté le plus de votes sur RTL.fr et l’application RTL sera récompensé au SIA. Le représentant de l’AOP se verra remettre une médaille dans "Le Journal Inattendu".