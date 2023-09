RCF se prépare à couvrir la venue du Pape à Marseille

Après l’Italie (Bari en 2020 et Florence en 2022), c’est en France, et plus précisément à Marseille qu’ont lieu les prochaines rencontres méditerranéennes. Véritable festival culturel méditerranéen, ces rencontres réunissent 120 jeunes de toutes confessions et religions et des évêques catholiques venus des 30 pays du pourtour de la Méditerranée. C’est dans le cadre de cet événement que le cardinal Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille, a invité le pape François à participer.

Les équipes RCF de la Région Sud mettent en place une programmation pour couvrir les thèmes de ces rencontres, vivre la messe du Pape depuis le stade Vélodrome, évoquer Marseille, sa place au coeur de la Méditerranée et le dialogue inter-religieux…