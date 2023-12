Pyrénées FM : une émission sur les radios libres Catalanes et d’Occitanie

Tout le monde se souvient encore des stations catalanes dites "pirates", telles que Stéréo 66, Fréquence verte, RMS, Présence FM, Sud FM, Radio Barcares, Radio Castillet... Pour en parler, Pyrénées FM reçoit Estève Vaills auteur de l’ouvrage Radios libres en Pays Catalan . Thierry Bernard, ancien directeur général de Sud Radio, racontera les rocambolesques relations avec l’Andorre qui abritait les puissants émetteurs de la station et qui participera à la privatisation de la radio. Jacques Olive, ancien de Radio Andorre et de Sud Radio évoquera son livre "Salut mes copains" et Christian Galland, ancien de Sud Radio et France Culture les "Petites histoires de la politique"