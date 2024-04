Sud Radio performe sur YouTube avec 900 000 abonnés

"Au-delà du chiffre symbolique des 900 000 abonnés, c'est la relation de confiance et d'écoute mutuelle entre Sud Radio et sa communauté qui se renforce chaque jour. Les retours positifs, les commentaires engagés et la participation active des abonnés sont la preuve de l'impact et de la pertinence des contenus diffusés" rappelle Sud Radio.La station annonce 550 millions de vues depuis 2017 dont 123 millions de vues pour la seule année 2023. Avec 900 000 abonnés, la chaîne YouTube enregistre 10 millions de vues par mois en moyenne et attire 15 000 nouveaux abonnés en moyenne par mois pour une moyenne 500 nouveaux par jour. "La chaîne YouTube de Sud Radio devient ainsi un espace privilégié où la communauté peut interagir, partager et s'impliquer activement dans les contenus proposés" souligne la station.