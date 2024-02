Pyrénées FM dépêche deux journalistes au Salon de l'agriculture

Dans le cadre de l’émission "La Parole est à eux" agriculteurs, éleveurs et viticulteurs pourront s’exprimer aux micros de Pyrénées FM, en direct du salon et en duplex avec les studios toulousains de Pyrénées FM. Les auditeurs pourront aussi retrouver toute l’actualité du Salon de l'agriculture sur ses réseaux sociaux et, en particulier, sur l’application Pyrénées FM et sur le site Pyrénées fm.com.

"De l’Atlantique à la Méditerranée, en passant par Toulouse et désormais à Barcelone, Pyrénées FM vous accompagne et continue son fort développement" précise la station, présidée par Jean Clergue, et dont le siège social est situé dans le célèbre village de Montaillou en Haute-Ariège.