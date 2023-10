Un livre inédit sur les radios libres en Pays Catalan

Avec un regard inédit, ce livre fortement documenté et illustré décrit la libération et l’expansion des ondes nord-catalanes, moment attachant d’innovations et de tentatives. Il rappelle l’insouciance des antennes kitsch ou savantes, incarnant la frime ou l’underground d’un temps et d’un pays créatifs. Pour une restitution authentique de ce domaine d’investigation vierge, deux-cent contributeurs et auditeurs de radios libres ont fourni de précieux éléments sonores et visuels. Une galerie de portraits aborde chaque station de Perpignan et au-delà, avec une chronologie du cadre législatif, et des témoignages, pour une mise en contexte fidèle. Cette tranche unique de l’histoire du temps présent est complétée par 700 extraits d’émissions, pépites sonores en accès libre sur YouTube, issus de 1000 heures d’enregistrements, constituant un patrimoine immatériel.