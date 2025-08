L’approche d’un entrepreneur tech pour repenser la stratégie radio

Le livre Radio’s Digital Transformation Playbook: How to Survive the Audio On-Demand Revolution s’appuie sur l’expérience de l’auteur dans l’univers des startups, du capital-risque et de l’innovation produit. Alexis Hue a notamment cofondé la plateforme d’analyse audio Voxalyze, participé au développement de Babbel et fondé Audiotiq, cabinet de conseil en transformation digitale des radios.À partir de ces références, il propose un cadre composé de trois niveaux interdépendants : des leviers stratégiques liés à la clarté de positionnement, à l’organisation et à la maturité des données ; une mécanique de transformation centrée sur l’expérimentation structurée ; et une déclinaison concrète à travers l’innovation éditoriale, la distribution, l’acquisition d’audience et la diversification des revenus. Le livre ne se limite pas à l’analyse : il fournit des outils opérationnels immédiatement activables, parmi lesquels une grille d’auto-diagnostic, des templates d’expérimentation ou encore des plans d’acquisition d’audience.