RadioTour Masterclass Express - Radios : prenez le virage digital avec les méthodes des startups

Vous aimerez aussi
La radio n’est plus seulement linéaire : elle doit être disponible partout, sur tous les supports et adaptée aux nouveaux usages. Pourtant, la transition digitale reste souvent freinée par des habitudes ancrées et des organisations lourdes. Cette masterclass, animée par Alexis Hue, fondateur d’Audiotiq et expert reconnu de la transformation numérique des médias, propose aux professionnels de découvrir les clés d’une innovation rapide et pragmatique.
L’objectif ? Aider les radios à passer de la simple optimisation de l’existant à l’exploration de nouveaux modèles : formats originaux, stratégies de distribution numérique ou encore solutions de monétisation inédites.
L’objectif ? Aider les radios à passer de la simple optimisation de l’existant à l’exploration de nouveaux modèles : formats originaux, stratégies de distribution numérique ou encore solutions de monétisation inédites.
L’agilité des startups au service de la radio
Inspirée des pratiques des startups, la session montre comment tester rapidement des idées, réduire les coûts d’expérimentation et mettre en place une véritable culture de l’innovation. Ces méthodes permettent de dépasser les freins organisationnels et de mieux répondre aux attentes d’un public habitué aux usages numériques.
Alexis Hue, auteur de Radio’s Digital Transformation Playbook et cofondateur de Voxalyze, cumule plus de 20 ans d’expérience dans la tech, l’entrepreneuriat et le capital-risque. Son approche, déjà adoptée par plusieurs acteurs internationaux, place la radio dans une dynamique proactive face à la concurrence des grandes plateformes.
Cette Masterclass Express de 30 minutes est une opportunité unique pour toutes les radios qui souhaitent accélérer leur transformation digitale. Plus qu’une simple présentation, elle invite chaque participant à s’autoévaluer et à réfléchir à sa propre maturité d’expérimentation. Dans cette optique, un formulaire est à votre disposition (que vous veniez.à paris ou non) afin de mieux qualifier le profil et les attentes des participants à la Masterclass.
Alexis Hue, auteur de Radio’s Digital Transformation Playbook et cofondateur de Voxalyze, cumule plus de 20 ans d’expérience dans la tech, l’entrepreneuriat et le capital-risque. Son approche, déjà adoptée par plusieurs acteurs internationaux, place la radio dans une dynamique proactive face à la concurrence des grandes plateformes.
Cette Masterclass Express de 30 minutes est une opportunité unique pour toutes les radios qui souhaitent accélérer leur transformation digitale. Plus qu’une simple présentation, elle invite chaque participant à s’autoévaluer et à réfléchir à sa propre maturité d’expérimentation. Dans cette optique, un formulaire est à votre disposition (que vous veniez.à paris ou non) afin de mieux qualifier le profil et les attentes des participants à la Masterclass.
Au RadioTour à Boulogne, ce 9 octobre
14:00 - 14:30 – Sprint Innovation : réussir sa transformation digitale grâce aux méthodes des startups.
Un rendez-vous à ne pas manquer pour toute radio qui veut rester compétitive dans un écosystème audio en mutation permanente.
Découvrez également le programme complet et les autres Masterclass et téléchargez votre badge sur ConnectOnAir en cliquant ICI.
Un rendez-vous à ne pas manquer pour toute radio qui veut rester compétitive dans un écosystème audio en mutation permanente.
Découvrez également le programme complet et les autres Masterclass et téléchargez votre badge sur ConnectOnAir en cliquant ICI.
Une version française de son ouvrage phare
Par ailleurs, bonne nouvelle pour les francophones : Alexis Hue publie désormais la version française de son ouvrage phare, Transformation Digitale de la Radio – Guide Pratique (ISBN 3982748933) — une adaptation complète de Radio’s Digital Transformation Playbook. Ce livre offre aux radios francophones un manuel opérationnel, avec des cas concrets, des outils, des repères pour évaluer leur maturité digitale et des pistes d’expérimentation. Il devient l’outil indispensable pour celles et ceux qui veulent traduire en actions la théorie de la transformation numérique.