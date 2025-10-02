RadioTour Masterclass Express - Radios : prenez le virage digital avec les méthodes des startups

La radio n’est plus seulement linéaire : elle doit être disponible partout, sur tous les supports et adaptée aux nouveaux usages. Pourtant, la transition digitale reste souvent freinée par des habitudes ancrées et des organisations lourdes. Cette masterclass, animée par Alexis Hue, fondateur d’Audiotiq et expert reconnu de la transformation numérique des médias, propose aux professionnels de découvrir les clés d’une innovation rapide et pragmatique.

L’objectif ? Aider les radios à passer de la simple optimisation de l’existant à l’exploration de nouveaux modèles : formats originaux, stratégies de distribution numérique ou encore solutions de monétisation inédites.