Alexis Hue, fondateur d’Audiotiq et auteur de "Radio’s Digital Transformation Playbook", défend une vision pragmatique de la mutation numérique des radios. Son approche met l’accent sur la méthode, la culture et les talents, plus que sur les seuls outils technologiques.
Alexis insiste : il ne s’agit pas de bâtir une "stratégie digitale" à côté de la stratégie radio, mais de l’intégrer pleinement. Le digital ne doit pas être vu comme une extension ou un gadget, mais comme une transformation en profondeur de la manière dont une station crée et capte de la valeur.
Radios : comment réussir votre transformation digitale ?
Rédigé le Mardi 16 Septembre 2025

