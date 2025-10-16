Un livre photo retrace l’effervescence de Radio FG

Née au début des années 80 sous le nom de Fréquence Gaie, Radio FG s’inscrit dans le mouvement des radios libres avant de devenir, dans les années 90, l’un des foyers de la scène électronique française. Le livre d’Olivier Degorce, Radio FG, revient précisément sur cette période fondatrice. Loin d’une chronologie institutionnelle, l’auteur propose une traversée sensible de la décennie, marquée par les clubs, les raves et l’effervescence des nuits parisiennes.

Photographe et acteur de cette génération, Olivier Degorce a capté l’énergie brute de ces lieux éphémères, souvent clandestins, où se formaient les premiers DJs et animateurs de Radio FG. Ses clichés, pris sur le vif, révèlent la spontanéité d’une époque où la culture électronique se construisait en marge.